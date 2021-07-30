Китай упрочил лидерство в медальном зачете Олимпиады по итогам 7-го дня Игр

В пятницу, 30 июля, на Олимпийских играх в Токио состоялся седьмой соревновательный день, в рамках которого был разыгран 21 комплект наград в 13 видах спорта. По итогам 7-го дня игр в медальном зачете продолжает лидировать Китай.

Об этом сообщает официальный сайт Игр в Токио.

По итогам седьмого соревновательного дня на Олимпийских играх лидирует в медальном зачете Китай, спортсмены которого завоевали уже 18 золотых наград, 10 - серебряных и 11 - бронзовых. На втором месте расположились хозяева Олимпиады с 17 золотыми наградами, 4 - серебряными и 7 "бронзами". Замыкают тройку лучших США, которые выиграли больше всех медалей, правда, "золотых" у американцев пока только 14.

Медальный зачет Олимпиады-2020 по итогам седьмого соревновательного дня (топ-10):

Сборная Украины в 7-й соревновательный день не сумела выиграть ни единой медали, а ближе всех к заветной награде был дзюдоист Яков Хаммо, который уступил свою "бронзовую" схватку. С результатами украинцев можно ознакомиться у нас на сайте. На данный момент Украина завоевала 4 "бронзы" на Играх и занимает 58-е место в медальном зачете.

Отметим, заключительным медальным соревнованием игрового дня стал настольный теннис, в котором были разыграны медали у мужчин. Китаец Ма Лун выиграл "золото", победив в финале своего соотечественника Фань Чжэньдуна со счетом 4:2. В матче за "бронзу" немец Дмитрий Овчаров победил представителя Китайского Тайбэя Чу Юнь Линя со счетом 4:3.

Со всеми медальными результатами Игр можно следить в нашей онлайн-трансляции.