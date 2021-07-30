На Олимпиаде в Токио разыграли первые медали в теннисе

В пятницу, 30 июля, на Олимпийских играх в Токио прошли первые медальные соревнования в большом теннисе, в частности, разыграли комплект медалей в мужском парном разряде.

Об этом сообщает официальный сайт Токио-2020.

Победу в олимпийском теннисном турнире одержали хорваты Никола Мектич и Мате Павич, которые в финале соревнований одолели своих соотечественников Ивана Додига и Марина Чилича со счетом 6:4, 3:6, [10:6].

В бронзовом матче встретились новозеландские теннисисты Майкл Винус и Маркус Даниэл и американцы Остин Крайчек и Теннис Сандгрен. В того победу отпраздновали новозеландские теннисисты.

Напомним, украинская теннисистка Элина Свитолина все еще претендует на медаль на Олимпиаде после проигранного полуфинала. Завтра, 31 июля, украинка сразится с казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной в матче за "бронзу". В мужском теннисе Украина не была представлена на Олимпиаде.

За ходом седьмого медального дня, 30 июля, на Олимпиаде-2020 можно следить в нашей онлайн-трансляции. Все имена победителей Олимпийских игр и медальные результаты соревнований в Токио доступны у нас на сайте.