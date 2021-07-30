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Японские шпажисты в финале Олимпиады разбили россиян

Японские шпажисты в финале Олимпиады разбили россиян
Обновлено 14:41 Сегодня Телеграф Фото: Twitter FIE_fencing

В пятницу, 30 июля, на Олимпийских играх в Токио завершили соревнования шпажисты. Были разыграны три медали в командной шпаге. Олимпийскими чемпионами Токио стали спортсмены из Японии.

Об этом сообщает официальный сайт Токио-2020.

Олимпиада-2020: медальный зачет Игр в Токио

В финальном поединке японские шпажисты победили команду олимпийского комитета России (ОКР). Итоговый счет - 45:36. Таким образом, Япония взяла "золото", а россияне стали серебряными призерами.

В матче за третье место Южная Корея в напряженном поединке одолела команду Китая со счетом 45:42.

Отметим, сборная Украины, которая являлась одним из фаворитов на медали в этой дисциплине, в итоге заняла только шестое место.

Завтра, 31 июля, на Олимпиаде будет разыгран комплект медалей в женской командной сабле. Сборная Украины не отобралась на Игры.

Следить за ходом 7-го соревновательного дня, 30 июля, на Олимпийских играх можно в нашей онлайн-трансляции. Кроме того, "Телеграф" ведет онлайн Олимпиады, в котором оперативно появляется информация о всех победителях Игр в Японии.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Олимпийские игры, Олимпиада, Токио-2020, Фехтование на шпагах.
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