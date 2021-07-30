Японские шпажисты в финале Олимпиады разбили россиян

В пятницу, 30 июля, на Олимпийских играх в Токио завершили соревнования шпажисты. Были разыграны три медали в командной шпаге. Олимпийскими чемпионами Токио стали спортсмены из Японии.

Об этом сообщает официальный сайт Токио-2020.

В финальном поединке японские шпажисты победили команду олимпийского комитета России (ОКР). Итоговый счет - 45:36. Таким образом, Япония взяла "золото", а россияне стали серебряными призерами.

В матче за третье место Южная Корея в напряженном поединке одолела команду Китая со счетом 45:42.

Отметим, сборная Украины, которая являлась одним из фаворитов на медали в этой дисциплине, в итоге заняла только шестое место.

Завтра, 31 июля, на Олимпиаде будет разыгран комплект медалей в женской командной сабле. Сборная Украины не отобралась на Игры.

Следить за ходом 7-го соревновательного дня, 30 июля, на Олимпийских играх можно в нашей онлайн-трансляции. Кроме того, "Телеграф" ведет онлайн Олимпиады, в котором оперативно появляется информация о всех победителях Игр в Японии.