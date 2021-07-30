Олимпиада, день 7-й: кто выиграл медали в плавании

В пятницу, 30 июля, на Олимпиаде-2020 в Токио были разыграны четыре комплекта наград в плавании, а также были побиты два олимпийских рекорда и один мировой.

Об этом сообщает официальны сайт Игр в Токио.

На дистанции 200 м комплексом у мужчин триумфовал китаец Шунь Ван, второе место занял британец Данкан Скотт, а третье - швейцарец Жереми Депланш.

У женщин в стометровке вольным стилем победу с олимпийским рекордом одержала Эмма Маккеон из Австралии, "серебро" на счету Сиобан Бернадетт Хоги из Гонконга, а "бронза" досталась еще одной представительнице Австралии Кейт Кэмпбел.

У мужчин на дистанции 200 м на спине с олимпийским рекордом победу одержал представитель команды олимпийского комитета России Евгений Рылов, "серебро" добыл Райан Мерфи из США, а "бронзу" - Люк Гринбанк из Великобритании.

У женщин мировой рекорд и победу на 200-метровке брасом оформила представительница ЮАР Татьяна Шенмакер, второй финишировала американка Лилиан Кинг, а третьей - еще одна представительница США Энни Лейзор.

С результатами предыдущего игрового дня, 29 июля, в плавании можно ознакомиться у нас на сайте. К слову, украинский пловец Михаил Романчук завоевал "бронзу" на дистанции 800 метров вольным стилем.