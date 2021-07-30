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Первое "золото" в легкой атлетике на Олимпиаде выиграл эфиоп

Первое "золото" в легкой атлетике на Олимпиаде выиграл эфиоп
Обновлено 16:17 Сегодня Телеграф Фото: Twitter Tokyo2020es

В пятницу, 30 июля, на Олимпиаде-2020 стартовала "Королева спорта" - легкая атлетика. Во время седьмого игрового дня медальные соревнования прошли у мужчин в беге на 10 000 метров. Первую победу в программе легкой атлетики в Токио добыл эфиопский бегун Селемон Барега.

Об этом сообщает официальный сайт Игр в Японии.

Олимпиада-2020: медальный зачет Игр в Токио

Барега пробежал 10 км за 27.43, 22, оставив позади сразу двух представителей Уганды. Серебряный призер Джошуа Кипруи Чептегеи уступил победителю почти четыре десятых секунды, а "бронзовый" призер Джейкоб Кайплимо отстал от лидера на шесть десятых секунды. 

Финал. Легкая атлетика. Олимпийские игры. Токио, Япония. Мужчины. 10 000 м

Завтра, 31 июля, на Олимпиаде в Токио разыграют три комплекта наград в легкой атлетике: в метании диска (мужчины), смешанной эстафете 4х400 и женской стометровке.

В рамках седьмого соревновательного дня на Олимпиаде в Токио ни один украинский легкоатлет не сумел квалифицироваться в финал в своих дисциплинах. С результатами украинцев можно ознакомиться в нашем онлайне. Все результаты Олимпиады-2020 доступны у нас на сайте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

Легкая атлетика, Олимпийские игры, Олимпиада, Бег, Токио-2020, Селемон Барега.
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