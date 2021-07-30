На Олимпиаде в Токио определилась лучшая лучница

В пятницу, 30 июля, на Олимпиаде в Токио проходит седьмой соревновательный день, в рамках которого был разыгран один комплект наград среди лучников.

Об этом сообщает официальный сайт Токио-2020.

Победу в индивидуальных соревнованиях по стрельбе из лука одержала представительница Южной Кореи Ан Сан, которая в финале в тяжелейшем поединке против представительницы олимпийского комитета России (ОКР) Елены Осиповой добыла победу. Итоговый счет - 6:5.

В матче за "бронзу" итальянка Лусилла Боари разгромила американку Макензи Браун со счетом 1:7.

Добавим, что южнокорейцы на этой Олимпиаде пока выиграли все соревнования по стрельбе из лука. Представители этой страны побеждали на соревнованиях в миксте, а также в командных первенствах у мужчин и женщин. Добавим, завтра, 31 июля, будет разыгран последний комплект медалей по стрельбе из лука в индивидуальном первенстве среди мужчин.

За ходом 7-го соревновательного дня на ОИ можно следить у нас на сайте. "Телеграф" ведет онлайн-трансляцию Олимпиады, где оперативно появляется информация о всех победителях.