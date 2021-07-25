Южнокорейские лучницы разгромили россиянок в финале Олимпийских игр

В воскресенье, 25 июля, на Олимпиаде-2020 в Токио прошли командные соревнования лучниц.

Победу у женщин довольно прогнозируемо завоевали южнокорейские спортсменки, которые разгромили в финале команду Олимпийского комитета России (ОКР) со счетом 6:0. Примечательно, что кореянки выиграли все девять женских командных турниров в истории Олимпиад.

В малом финале за "бронзу" встретились команды Германии и Беларуси. В итоге победу одержали немки со счетом 5:1.

Для южнокорейских лучников это "золото" стало вторым на Олимпиаде. В первый соревновательный день, 24 июля, Южная Корея триумфовала в смешанных командных соревнованиях. За ходом игрового дня, 25 июля, на Олимпийских играх можно следить у нас на сайте. Все медальные результаты также доступны в нашем онлайне Игр.

Отметим, женская сборная Украины по стрельбе из лука проиграла команде Российского олимпийского комитета в 1/8 финала олимпийского турнира.

Ранее "Телеграф" сообщал о четвертом месте украинки Елены Костевич на олимпийском турнире среди стрелков из пневматического пистолета с 10 метров. "Деревянная" медаль уже стала второй для украинских стрелков. 24 июля такой же итоговый результат как и Костевич показал и стрелок из пневматического пистолета с 10 метров Павел Коростылев.