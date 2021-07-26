Южная Корея выиграла третье "золото" в соревнованиях лучников на Олимпиаде

В понедельник, 26 июля, на Олимпийских играх проходит третий соревновательный день, в рамках которого состоялось командное соревнование среди лучников у мужчин.

Победу в командном турнире лучников закономерно завоевали главные фавориты - Южная Корея в составе таких спортсменов: Ким Чже Док, О Чжин Хек и Ким У Чжин. Корейские лучники в финале разгромили команду Китайского Тайбэя со счетом 6:0.

В малом финале за "бронзу" японские лучники в упорной борьбе одолели команду Нидерландов со счетом 5:4.

Отметим, это "золото" стало третьим для Южной Кореи на этой Олимпиаде. Примечательно, что все три победы корейцы добыли в соревновании лучников. Ранее 24 июля Ан Сан и Ким Чже Док выиграли турнир лучников в командном миксте, а 25 июля южнокорейские лучницы в финале одолели команду олимпийского комитета России.

За ходом третьего игрового дня, где Украина успела потерять главного претендента на "золото", можно следить в нашей онлайн-трансляции. Все медальные результаты Олимпиады-2020 доступны у нас на сайте.