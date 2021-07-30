Китайки доминировали в прыжках на батуте на Олимпиаде

В пятницу, 30 июля, на Олимпийских играх в Токио разыграли первый комплект медалей в прыжках на батуте.

Об этом сообщает официальный сайт Игр в Токио.

"Золото" Олимпийских игр в этой дисциплине завоевала представительница Китая Чжу Сюэин. Второй результат показала ее соотечественника Линлин Лю, а "бронзой" довольствовалась британка Брайони Пейдж. Украинки в этой дисциплине представлены не были.

Отметим, для Китая это "золото" стало 18-м на Играх, и КНР уходит в отрыв в медальном зачете Олимпиады, у второй Японии - 15 наград высшей пробы.

Прыжки на батуте. Олимпийские игры. Токио. Женщины

Отметим, программа прыжков на батуте завершится завтра, 31 июля, когда состоится мужской финал в этой виде спорта.

За ходом седьмого игрового дня на Олимпиаде в Токио можно следить у нас на сайте. "Телеграф" ведет онлайн-трансляцию Игр, где оперативно появляется информация о победителях ОИ.