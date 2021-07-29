Китай вернул лидерство в медальном зачете, "бронза" Романчука: итоги 6-го игрового дня Олимпиады

В четверг, 29 июля, на Олимпиаде-2020 в Токио завершился шестой соревновательный день, в рамках которого было разыграно 17 комплектов медалей.

"Телеграф" подводит итоги соревновательного дня.

Перестановки в медальном зачете в топ-3 произошли по итогам последних соревнований дня. США добыли "золото" усилиями гимнастки Сунисы Ли, которая стала лучшей в индивидуальном многоборье. А китайцы в заключительном медальном соревновании дня добыли "золото" в настольном теннисе. Именно эта победа вывела Поднебесную на первое место в медальном зачете игр.

По итогам шестого игрового дня сборная Китая с 15 золотыми наградами лидирует в медальном зачете, у японцев столько же "золота", но меньше "серебра", замыкают тройку лучших американцы, у которых 14 медалей высшей пробы.

Шестой игровой день Олимпиады в Токио подарил украинцам еще одну медаль - "бронзу" в плавании вольным стилем на дистанции 800 метров завоевал Михаил Романчук. Таким образом, на счету нашей команды 4 бронзовых награды, с которыми "Сине-желтые" занимают 54-е место в медальном зачете.

Медальный зачет Олимпиады-2020 по итогам шестого соревновательного дня (топ-10):

Отметим, в многоборье в спортивной гимнастике "серебро" добыла бразильянка Ребека Андраде, а "бронзу" - россиянка Ангелина Мельникова.

Со всеми результатами игрового дня, 29 июля, Олимпиады в Токио можно ознакомиться у нас на сайте. Все медальные результаты Игр доступны в нашем онлайне.