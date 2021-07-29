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Китай вернул лидерство в медальном зачете, "бронза" Романчука: итоги 6-го игрового дня Олимпиады

Китай вернул лидерство в медальном зачете, "бронза" Романчука: итоги 6-го игрового дня Олимпиады
17:03 Сегодня Телеграф Фото: НОК Украины

В четверг, 29 июля, на Олимпиаде-2020 в Токио завершился шестой соревновательный день, в рамках которого было разыграно 17 комплектов медалей.

"Телеграф" подводит итоги соревновательного дня.

Олимпиада-2020: полный медальный зачет Игр в Токио

Перестановки в медальном зачете в топ-3 произошли по итогам последних соревнований дня. США добыли "золото" усилиями гимнастки Сунисы Ли, которая стала лучшей в индивидуальном многоборье. А китайцы в заключительном медальном соревновании дня добыли "золото" в настольном теннисе. Именно эта победа вывела Поднебесную на первое место в медальном зачете игр.

По итогам шестого игрового дня сборная Китая с 15 золотыми наградами лидирует в медальном зачете, у японцев столько же "золота", но меньше "серебра", замыкают тройку лучших американцы, у которых 14 медалей высшей пробы.

Шестой игровой день Олимпиады в Токио подарил украинцам еще одну медаль - "бронзу" в плавании вольным стилем на дистанции 800 метров завоевал Михаил Романчук. Таким образом, на счету нашей команды 4 бронзовых награды, с которыми "Сине-желтые" занимают 54-е место в медальном зачете.

Медальный зачет Олимпиады-2020 по итогам шестого соревновательного дня (топ-10):

Отметим, в многоборье в спортивной гимнастике "серебро" добыла бразильянка Ребека Андраде, а "бронзу" - россиянка Ангелина Мельникова.

Со всеми результатами игрового дня, 29 июля, Олимпиады в Токио можно ознакомиться у нас на сайте. Все медальные результаты Игр доступны в нашем онлайне.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Олимпийские игры, Олимпиада, Спортивная гимнастика, Токио-2020.
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