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На Олимпиаде в Токио разыграли "золото" в настольном теннисе среди женщин: кто победил

На Олимпиаде в Токио разыграли "золото" в настольном теннисе среди женщин: кто победил
Обновлено 16:22 Сегодня Телеграф Фото: Twitter kimykjams

В четверг, 29 июля, на Олимпийских играх в Токио (Япония) завершился индивидуальный турнир по настольному теннису среди женщин.

Об этом сообщает официальный сайт Олимпиады-2020.

Олимпиада-2020: медальный зачет Игр в Токио

Победу в индивидуальном первенстве завоевала китаянка Мэн Чэнь, которая добыла "золото", победив в решающем матче свою соотечественницу соотечественницу Ин Ша Сунь со счетом 4:2 (9:11, 11:6, 11:4, 5:11, 11:4, 11:9).

В малом финале за "бронзу" японка Мима Ито переиграла Мэн Юй Юй из Сингапура со счетом 4:1 (6:11, 11:8, 11:7, 11:7, 11:6).

Напомним, этот комплект медалей стал вторым в настольном теннисе на текущей Олимпиаде. В понедельник, 26 июля, сборная Японии сенсационно выиграла "золото" в миксте, победив в решающем матче команду из Китая. 30 июля будет определен олимпийский чемпион по настольному теннису среди мужчин, зрителей вновь ожидает китайский финал.

"Телеграф" напоминает, что игровой день, 29 июля, на Олимпиаде в Токио подходит к своему завершению. За его ходом можно следить в нашей онлайн-трансляции, а все медальные результаты Игр доступны у нас на сайте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Олимпийские игры, Олимпиада, Настольный теннис, Токио-2020.
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