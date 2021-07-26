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Провал Харлан и медальный рывок Японии: итоги 3-го дня на Олимпиаде в Токио

Провал Харлан и медальный рывок Японии: итоги 3-го дня на Олимпиаде в Токио
Обновлено 17:46 Сегодня Телеграф Фото: Twitter Tokyo2020

В понедельник, 26 июля, на Олимпийских играх в Токио завершился третий игровой день, в рамках которого было разыграно сразу 21 комплект наград. К сожалению, украинцы не сумели зацепиться за медали, а ближе всех из нашей команды к заветному подиуму была тяжелоатлетка Камила Конотоп

Олимпиада-2020: медальный зачет Игр в Токио

В последнем медальном турнире игрового дня сборная Японии вырвала победу у Китая в настольном теннисе в смешанном парном разряде. В финале хозяева Игр Мима Ито и Юн Мизутани победили китайскую пару Лю Сивэнь / Сю Синь со счетом 4:3 (5:11, 7:11, 11:8, 11:9, 11:9, 6:11, 11:6). "Бронза" досталась дуэту из Китайского Тайбэя Юн Ю Линь / И Чин Чен. Этот успех вывел Японию в лидеры медального зачета.

Японцы за три дня выиграли 8 золотых, 2 серебряные и 3 бронзовые награды, американцы имеют на одно "золото" меньше, а Китай - на два. По общему числу медалей китайцам нет равных (18 наград против 14 - у США и 13 - у японцев).

Отметим, ярчайшей победой дня стало "золото" 13-летней японки в скейтбординге.

Сборная Украины опустилась на 42-е место в медальном зачете. Сегодня Украина не досчиталась медали в сабле, где Ольга Харлан сенсационно не сумела преодолеть барьер первого раунда. Позже украинка и вовсе намекнула на завершение карьеры. Прыгуны в воду с 10 метрового трамплина Олег Сербин и Алексей Середа не сумели навязать сопротивление более именитым спортсменам, а национальная команда по спортивной гимнастике стала лишь седьмой в командном многоборье. Приятно удивила 20-летняя тяжелоатлета Камила Конотоп, которая стала 5-й в соревнованиях спортсменок до 55 кг.

На счету сборной Украины две бронзовые награды, которые добыли дзюдоистка Дарья Билодид и шпажист Игорь Рейзлин.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Олимпийские игры, Олимпиада, Токио-2020.
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