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"Устала...": Ольга Харлан разоткровенничалась в соцсетях после сенсационного поражения в Токио

"Устала...": Ольга Харлан разоткровенничалась в соцсетях после сенсационного поражения в Токио
Обновлено 13:27 Сегодня Телеграф

Украинская фехтовальщица поделилась откровением в соцсетях после поражения в первом поединке на Олимпиаде.

Переживаниями Ольга Харлан поделилась на своей страничке в Instagram.

Напомним, что сегодня украинская шпажистка проиграла китаянке в 1/16 финала. Спортсменка утверждает, что не смогла справиться с эмоциями, слишком большие надежды на неё возлагали.

"Разочаровала ли саму себя? Да. Чувствую ли я себя слабой? Да. Виноват ли в этом кто-то кроме меня? Нет."

  По словам девушки, на неё сильно повлияло полуторагодовое отсутствие фехтовальной практики. Для уверенности спортсменке нужно выигрывать, соревноваться, нужен адреналин

Харлан говорит, что очень устала и нуждается в отдыхе: "Сейчас я очень хочу отдохнуть… морально. Хочу пожить жизнь без сабли. Хочу просыпаться и не думать сколько дней осталось до Олимпиады".

Несмотря на поражение, спортсменка благодарит своих наставников: тренеров Штурбабина, Марченко, Колосова, Теренцио. Разочарованная шпажистка, мечтавшая о золотой медали, в скором времени направится домой.

Ранее "Телеграф" подробнее написал о поединке Ольги Харлан и Ян Хэнъю.

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Александр Лапин
Автор: Александр Лапин
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Все по теме:

Фехтование, Ольга Харлан, Шпага, Олімпіада 2021.
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