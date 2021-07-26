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Олимпиада-2020: Украина сенсационно потеряла одну из своих главных претенденток на медаль

Олимпиада-2020: Украина сенсационно потеряла одну из своих главных претенденток на медаль
07:49 Сегодня Телеграф Ольга Харлан, Getty Images

Украинская саблистка Ольга Харлан выбывает из Олимпийской гонки за медали. Спортсменка проиграла в своем первом поединке. 

Поражением закончилась схватка Харлан с представительницей Китая Ян Хэнъю. Украинка проиграла со счетом 12:15.  Харлан начинала вести в обоих периодах, затем пропускала уколы.

Первый раунд закончился со счетом 6:8 в пользу китаянки. Последние 6 уколов украинская спортсменка пропустила подряд. Подобная ситуация случилась во втором раунде - Харлан пропустила 5 уколов подряд. 

Эти Олимпийские игры станут первыми, с которых Ольга Харлан не привезет медали. Ранее украинка, которую считали основной претенденткой на золото, привозила личную бронзу и серебро в составе команды с игр в Рио-де-Жанейро, Бразилия. 

На Олимпиаду в Токио команда украинских фехтовальщиц не прошла квалификацию. 

Ранее "Телеграф" рассказывал, кто из спортсменов может принести Украине медали в Токио. 

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Токио, Олимпиада, Ольга Харлан, Олимпиада-2020, Сабля.
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