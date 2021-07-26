Украинская тяжелоатлетка Конотоп показала пятый результат на Олимпиаде в Токио

На Олимпийских играх в Токио в рамках третьего игрового дня состоялись соревнования по тяжелой атлетике среди женщин в весовой категории до 55 кг. В них приняла участие и действующая чемпионка Европы из Украины Камила Конотоп.

Победу в соревнованиях одержала филиппинка Хидилин Диас (224 кг в сумме), второе место заняла китаянка Ляо Цююнь (223 кг), а Зульфия Чиншанло (213 кг) из Казахстана показала третий результат.

В рывке украинка показала четвертый результат - 94 кг. В толчке Камила, которая в 2021 году становилась чемпионкой мира среди юниоров, попутно установив рекорд в этой возрастной группе, подняла 112. кг. Таким образом, Конотоп подняла в сумме 206 кг и заняла пятое итоговое место. Отметим, представительница Узбекистана Муаттар Набиева установила олимпийский рекорд в рывке (98 кг), а филиппинка Диас - в толчке (127 кг).

Результаты соревнований по тяжелой атлетике у женщин до 55 кг на Олимпийских играх в Токио:

"Телеграф" напоминает, что весной 2021 года Камила стала лучшей на чемпионате Европы в Москве.

На Олимпиаде в Токио проходит третий игровой день. Следить за всеми медальными результатами Игр можно в нашем онлайне. Напомним, сборная Украины на Играх в Токио добыла две бронзовые награды. Дзюдоистка Дарья Билодид стала третьей в весовой категории до 48 кг,