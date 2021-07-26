Украинские гимнасты не сумели навязать борьбу за медали в командном многоборье на Олимпиаде

В понедельник, 26 июля, на Олимпийских играх в Токио состоялись финальные соревнования по спортивной гимнастике в командном многоборье среди мужчин.

Победу в олимпийском турнире завоевали представители команды олимпийского комитета России (ОКР) в составе Дениса Аблязина, Давида Белявского, Артура Далалояна и Никиты Нагорного. Россияне с 262,500 баллами по сумме очков опередили команду Японии (262,397). Третий результат показали гимнасты из Китая - 261,894.

Сборная Украины в составе Ильи Ковтуна, Игоря Радивилова, Петра Пахнюка и Евгения Юденкова заняла 7-е место - 246,394 балла.

Напомним, мужская сборная Украины по спортивной гимнастике выступает на Играх без своего лидера Олега Верняева, которого дисквалифицировали на 4 года.

Ранее команда ОКР добыла еще одно "золото" в индивидуальных соревнованиях саблисток, где встретились сразу две россиянки София Позднякова и Софья Великая.

За ходом третьего медального игрового дня, который подходит к концу, можно следить в нашей онлайн-трансляции. Все медальные результаты Игр доступны у нас на сайте.