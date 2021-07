13-летняя японка Нисия выиграла "золото" на Олимпиаде в Токио

В понедельник, 26 июля, на Олимпийских играх в Токио состоялся женский турнир по скейтбордингу.

Победу в олимпийском турнире завоевала местная спортсменка Момидзи Нисия. Примечательно, что Момидзи всего 13 лет. Второй результат показала 13-летняя бразильянка Раисса Леал, а замкнула тройку лучших представительница Японии 16-летняя Фуна Накаяма.

#JAP's 13-year-old Momiji Nishiya is the first-ever women's #Skateboarding gold medallist



Yes, THIRTEEN! You read it right #Tokyo2020 | #StrongerTogether | #UnitedByEmotion pic.twitter.com/pHQnthGacU