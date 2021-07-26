13-летняя японка Нисия выиграла "золото" на Олимпиаде в Токио

В понедельник, 26 июля, на Олимпийских играх в Токио состоялся женский турнир по скейтбордингу.

Победу в олимпийском турнире завоевала местная спортсменка Момидзи Нисия. Примечательно, что Момидзи всего 13 лет. Второй результат показала 13-летняя бразильянка Раисса Леал, а замкнула тройку лучших представительница Японии 16-летняя Фуна Накаяма.

Отметим, Нисия победила в Токио в возрасте 13 лет и 330 дней, став второй в списке самых молодых олимпийских чемпионов летних Игр. Рекорд принадлежит американке Марджори Гестринг, которая победила в прыжках в воду с трехметрового трамплина на Олимпиаде-1936 в Берлине в возрасте 13 лет и 268 дней.

Скейтбординг. Результаты у женщин на улице:

Ранее "Телеграф" сообщал, что в этой дисциплине у мужчин триумфовал японец Юто Хоригомэ.

На Олимпиаде в Токио проходит третий игровой день. Следить за всеми медальными результатами Игр можно в нашем онлайне.