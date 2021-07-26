Сенсация на Олимпиаде: китайцы упустили "золото" в синхронных прыжках в воду

На Олимпийских играх в Токио состоялись соревнования по синхронным прыжкам в воду с 10-метровой платформы.

Победу на олимпийском турнире завоевали британцы Томас Дейли и Мэттью Ли, которые сенсационно обошли китайцев Юаня Цао и Айсэна Чэна, считавшихся безоговорочными фаворитами в этом виде программы. Третье место заняла команда олимпийского комитета России (ОКР) в лице Александра Бондаря и Виктора Минибаева. Украинцы Олег Сербин и Алексей Середа стали шестыми.

Синхронные прыжки в воду с 10 м трамплина. Результаты соревнований у мужчин:

"Телеграф" напоминает, что 25 июля состоялись соревнования по синхронным прыжкам в воду у женщин. Китаянки Хань Ван и Хинмао Ши выиграли "золото" Игр в Токио в синхронных прыжках в воду с 3-метрового трамплина.

Завтра, 27 июля, в синхронных прыжках с 10-метрового трамплина будут соревноваться женщины.

На Олимпиаде-2020 проходит третий соревновательный день, за которым можно следить у нас на сайте. Все медальные результаты Игр в Токио доступны у нас на сайте.