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Сенсация на Олимпиаде: китайцы упустили "золото" в синхронных прыжках в воду

Сенсация на Олимпиаде: китайцы упустили "золото" в синхронных прыжках в воду
Обновлено 10:07 Сегодня Телеграф Фото: Twitter fina1908

На Олимпийских играх в Токио состоялись соревнования по синхронным прыжкам в воду с 10-метровой платформы. 

Олимпиада-2020: медальный зачет Игр в Токио

Победу на олимпийском турнире завоевали британцы Томас Дейли и Мэттью Ли, которые сенсационно обошли китайцев Юаня Цао и Айсэна Чэна, считавшихся безоговорочными фаворитами в этом виде программы. Третье место заняла команда олимпийского комитета России (ОКР) в лице Александра Бондаря и Виктора Минибаева. Украинцы Олег Сербин и Алексей Середа стали шестыми.

Синхронные прыжки в воду с 10 м трамплина. Результаты соревнований у мужчин:

"Телеграф" напоминает, что 25 июля состоялись соревнования по синхронным прыжкам в воду у женщин. Китаянки Хань Ван и Хинмао Ши выиграли "золото" Игр в Токио в синхронных прыжках в воду с 3-метрового трамплина

Завтра, 27 июля, в синхронных прыжках с 10-метрового трамплина будут соревноваться женщины.

На Олимпиаде-2020 проходит третий соревновательный день, за которым можно следить у нас на сайте. Все медальные результаты Игр в Токио доступны у нас на сайте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Олимпийские игры, Прыжки в воду, Олимпиада, Токио-2020.
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