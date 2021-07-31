Олимпиада, день 8-й: кто выиграл медали в плавании

В субботу, 31 июля, на Олимпийских играх в Токио разыграли четыре комплекта наград в плавании.

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

На дистанции 100 м баттерфляем победу добыл американец Кейлеб Дрессел, который установил новый мировой рекорд в этой дисциплине - 49,45 c. "Серебро" завоевал венгр Криштоф Милак, а "бронзу" - швейцарец Ноэ Понти.

В смешанной комбинированной эстафете победу одержала сборная Великобритании, второй результат - у Китая, а третий - у Австралии. К слову, британцы установили новый мировой рекорд в этой дисциплине - 3.37,58.

На дистанции 800 метров вольным стилем победила американка Кэти Ледеки, которая опередила австралийку Ариарне Титмус и Симону Квадареллу из Италии.

На дистанции 200 метров на спине триумфовала австралийка Кейли Маккеоун, "серебро" - у канадки Кайли Масс, а "бронза" - у еще одной представительницы Австралии Эмили Джейн Сибом.

С результатами в плавании на Олимпиаде за 30 июля можно ознакомиться у нас на сайте.

На Олимпиаде в Токио проходит восьмой соревновательный день, следить за которым можно у нас на сайте. Все медальные результаты Игр-2020 доступны в нашем онлайне.