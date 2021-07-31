Легкая атлетика на Олимпиаде: результаты 8-го игрового дня

В субботу, 31 июля, на Олимпийских играх в Токио проходит восьмой соревновательный день и второй - в легкой атлетике. На играх разыграли три комплекта медалей среди легкоатлетов.

Об этом сообщает официальный сайт турнира.

В секторе для метания диска победу одержал швед Даниэль Столь. Второй результат показал его соотечественник Симон Петтерссон, а "бронзу" завоевал Лукас Вайссхайдингер из Австрии.

В смешанной эстафете 4х400 победу с олимпийским рекордом (3:09:87 с) добыла сборная Польши, вторыми прибежали представители Доминиканской Республики, а третий результат показали американцы.

На 100-метровке у женщин победила спортсменка из Ямайки Элейн Томпсон, установившая новый олимпийский рекорд - 10,61 с. Весь остальной пьедестал заняли ее соотечественницы - Шелли-Энн Фрейзер-Прайс добыла "серебро", а Шерика Джексон -"бронзу".

Программа легкой атлетики на Олимпиаде продолжится завтра, 1 августа, когда разыграют четыре комплекта наград.

"Телеграф" напоминает, что 30 июля легкая атлетика дебютировала на Олимпиаде в Токио забегом на 10 км среди мужчин, в котором победил эфиопский бегун Селемон Барега.