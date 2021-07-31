Бадминтон на Олимпиаде: кто выиграл "золото" в 8-й день Игр

В субботу, 31 июля, на Олимпийских играх в Токио бадминтонисты парники соревновались за один комплект наград. Победу в олимпийском турнире среди мужчин завоевали представители Китайского Тайбэя.

Об этом сообщает официальный сайт Токио-2020.

В решающем матче Ли Ян и Ван Чи из Китайского Тайбэя одолели китайский дуэт Ли Цзюнь Хуэй / Лю Юй Чэнь. Итоговый счет - 2:0 (21:18, 21:12).

В матче за "бронзу" Аарон Чиа и Вуи Ик Со из Малайзии победили представителей Индонезии Мохаммада Ахсана и Хендру Сетиавана со счетом 2:1 (17:21, 21:17, 21:14).

Отметим, что Китайский Тайбэй выиграл уже две золотых награды на играх в Японии. Ранее тяжелоатлетка из этой страны Ко Синчунь победила в весовой категории до 59 кг, подняв по сумме двоеборья 236 кг. При этом Ко установила новый олимпийский рекорд в этой дисциплине.

Напомним, в субботу, 30 июля, в Токио был разыгран первый комплект медалей в бадминтоне. Победу в парных соревнованиях в миксте добыли китайцы И Люй Ван и Дунпин Хуан.