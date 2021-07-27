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Олимпиада, день 4-й: кто выиграл медали в тяжелой атлетике

Олимпиада, день 4-й: кто выиграл медали в тяжелой атлетике
13:13 Сегодня Телеграф Фото: Twitter franc_hs_

Во вторник, 27 июля, на Олимпиаде в Токио продолжаются соревнования среди тяжелоатлетов, в частности на олимпийском турнире выступили женщины в весовой категории до 59 кг. Кроме того, позднее будут разыграны медали у женщин в весе до 64 кг.

Олимпиада-2020: медальный зачет Игр в Токио

Победу в весовой категории до 59 кг завоевала представительница Китайского Тайбэя Ко Синчунь, которая по сумме двоеборья показала результат в 236 кг, установив олимпийских рекорд и в рывке (103 кг), и в толчке (133кг). "Серебро" выиграла представительница Туркменистана Полина Гурьева (217 кг), а третий результат показала японка Микико Андо (214 кг).

Примечательно, что Гурьева стала первой представительницей в истории Туркменистана, завоевавшей медаль на Олимпийских играх. 

Тяжелая атлетика. Олимпийские игры. Токио. Женщины. До 59 кг

Финальные соревнования в весовой категории до 64 кг пройдут позднее. В этой статье оперативно появятся результаты соревнований.

"Телеграф" напоминает, что единственная представительница сборной Украины в тяжелой атлетике Камила Конотоп соревновалась 26 июля и вошла в топ-5 в своем весе.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Олимпийские игры, Олимпиада, Тяжелая атлетика, Токио-2020.
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