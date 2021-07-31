Беларусь взяла первое "золото" на Олимпиаде

В субботу, 31 июля, на Олимпийских играх в Токио завершились соревнования по прыжкам на батуте. В последнем турнире этого вида спорта на Играх соревновались мужчины. Победу в прыжках на батуте завоевал спортсмен из Беларуси Иван Литвинович.

Об этом сообщает официальный сайт Олимпиады.

В финале Литвинович опередил китайца Дун Дуна, ставшего серебряным призером Игр в Токио, а "бронза" досталась представителю Новой Зеландии Дилану Шмидту. Примечательно, что для сборной Беларуси "золото" Литвиновича стало первой медалью на Олимпиаде в Токио.

Результаты соревнований по прыжкам на батуте среди мужчин:

Отметим, украинец Николай Просторов с 12-м результатом не сумел квалифицироваться в финал соревнований по прыжкам на батуте.

"Телеграф" напоминает, что у женщин в соревнованиях по прыжкам на батуте победу одержала представительница Китая Чжу Сюэин.

На Олимпиаде-2020 проходит 8-й соревновательный день, следить за которым можно у нас на сайте. Все медальные результаты Игр в Японии доступны в нашей онлайн-трансляции.