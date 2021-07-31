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Россиянки выиграли командный турнир саблисток на Олимпийских играх

Россиянки выиграли командный турнир саблисток на Олимпийских играх
Обновлено 15:20 Сегодня Телеграф Фото: Twitter FIE_fencing

В субботу, 31 июля, на Олимпийских игра в Токио завершился командный турнир среди фехтовальщиц на саблях, победу в котором отпраздновали россиянки.

Об этом сообщает официальный сайт Игр в Японии.

Олимпиада-2020: медальный зачет Игр в Токио

Победу в командном первенстве саблисток добыли представительницы олимпийского комитета России (ОКР) Ольга Никитина, Софья Великая и София Позднякова, которые в финале турнира обыграли француженок. Итоговый счет - 45:41.

В матче за "бронзу" представительницы Южной Кореи в напряженном поединке одолели команду Италии со счетом 45:42.

Напомним, россиянки Позднякова и Великая в индивидуальной сабле завоевали "золото" и "серебро" соответственно. Программа фехтования на Олимпиаде-2020 завершится  завтра, 1 августа, когда состоится командный турнир в мужской рапире.

Отметим, в фехтовании сборная Украины взяла одну медаль на Олимпиаде - "бронза" на счету Игоря Рейзлина в индивидуальном турнире шпажистов.

"Телеграф" ведет текстовую онлайн-трансляцию восьмого игрового дня на Олимпийских играх. Кроме того, у нас на сайте доступны все медальные результаты Игр в Японии.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Олимпийские игры, Олимпиада, Токио-2020.
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