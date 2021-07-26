Олимпиада, день 3-й: российский финал в сабле и победа Гонконга в мужской рапире

В понедельник, 26 июля, на Олимпийских играх в Токио фехтовальщики разыграли два комплекта наград у мужчин и женщин.

В соревнованиях саблисток победу одержала представительница команды олимпийского комитета России София Позднякова. В финале россиянка одолела свою соотечественницу Софью Великую со счетом 15:11.

В малом финале за "бронзу" француженка Брюне Манон разгромила венгерскую спортсменку Анну Мартон со счетом 15:6.

Отметим, украинка Ольга Харлан выбыла из турнира уже в первом раунде.

В соревновании фехтовальщиков на рапирах победу одержал представитель Гонконга Ка Лун Чон, который в финале оказался сильнее итальянца Даниэле Гароццо. Итоговый счет -15:11.

В дуэли за "бронзу" чех Александр Чупенич победил японца Такахиро Сикине. Итоговый счет - 15:8.

"Телеграф" напоминает, что именно в фехтовании представитель Украины завоевал вторую медаль "Желто-синих" в Токио. Во время второго соревновательного дня шпажист Игорь Рейзлин в поединке за третье место одолел итальянца Андреа Сантарелли. Ранее "бронзу" завоевала дзюдоистка Дарья Билодид.

На Олимпиаде-2020 26 июля подходит к концу третий соревновательный день, за которым можно следить у нас на сайте. Все медальные результаты ОИ-2020 в Токио доступны в нашем онлайне.