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На Олимпиаде в Токио разыграли последнее "золото" в регби

На Олимпиаде в Токио разыграли последнее "золото" в регби
Обновлено 12:55 Сегодня Телеграф Фото: Twitter WorldRugby7s

В субботу, 31 июля, на Олимпийских играх в Японии разыграли комплект наград в регби-7 среди женщин.

Об этом сообщает официальный сайт Олимпиады-2020.

Олимпиада-2020: медальный зачет Игр в Токио

Победу в олимпийском турнире по регби-7 среди женщин добыли спортсменки из Новой Зеландии. В решающем матче новозеландки обыграли сборную Франции со счетом 26:12. В матче за "бронзу" команда Фиджи обыграла сборную Великобритании. Итоговый счет - 21:12.

Отметим, накануне в мужском турнире по регби-7 победу одержала сборная Фиджи, которая в решающем поединке победила Новую Зеландию. Сборные Украины не участвовали в олимпийском турнире по регби-7.

Отметим, эта победа принесла Новой Зеландии уже четвертое "золото" на Играх. До этого атлеты из этой страны брали "золото" в Японии только в соревнованиях по гребле.

На Олимпиаде в Токио проходит восьмой игровой деньСо всеми медальными результатами летних Игр в Японии можно ознакомиться в нашей онлайн-трансляции.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Олимпийские игры, Олимпиада, Регби-7, Токио-2020.
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