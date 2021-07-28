Олимпийские игры: Фиджи во второй раз подряд выиграли "золото" в регби

В среду, 28 июля, на Олимпийских играх в Токио состоялись заключительные соревнования по регби-7 среди мужчин. Победу в олимпийском турнире завоевали спортсмены из Фиджи.

Об этом сообщает официальный сайт Игр в Японии.

В решающем матче за "золото" сборная Фиджи, которая ранее побеждала на Олимпийских играх в Рио-Де-Жанейро четыре года назад, обыграла команду Новой Зеландии со счетом 12:27 (12:19). В матче за третье место Аргентина оказалась сильнее Великобритании. Итоговый счет - 12:17 (5:12).

Таким образом, регбисты Фиджи стала двукратными чемпионами Олимпийских игр.

"Телеграф" напоминает, что медали в командных видах спорта начали разыгрывать еще вчера, 27 июля. В финальном поединке женская сборная Японии по софтболу одолела американок со счетом 2:0 и выиграла "золото" на домашней Олимпиаде.

"Телеграф" ведет текстовую трансляцию 5-го соревновательного дня, 28 июля, на Олимпийских играх. Кроме того, у нас на сайте можно ознакомиться со всеми медалистами Игр-2020.