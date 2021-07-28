Скачать
Среда, 28.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Олимпиада-2020
Свитолина - в полуфинале Олимпиады: букмекеры оценили шансы украинки на успех
Свитолина - в полуфинале Олимпиады: букмекеры оценили шансы украинки на успех
Дарья Билодид ответила на хейт из-за русского языка
Дарья Билодид ответила на хейт из-за русского языка
Свитолина раскрыла секрет своего успеха на Олимпийских играх
Свитолина раскрыла секрет своего успеха на Олимпийских играх
Велоспорт на Олимпиаде: результаты соревнований 5-го игрового дня
Велоспорт на Олимпиаде: результаты соревнований 5-го игрового дня

Олимпийские игры: Фиджи во второй раз подряд выиграли "золото" в регби

Олимпийские игры: Фиджи во второй раз подряд выиграли "золото" в регби
12:46 Сегодня Телеграф Фото: Twitter WorldRugby7s

В среду, 28 июля, на Олимпийских играх в Токио состоялись заключительные соревнования по регби-7 среди мужчин. Победу в олимпийском турнире завоевали спортсмены из Фиджи.

Олимпиада-2020: медальный зачет Игр в Токио

Об этом сообщает официальный сайт Игр в Японии.

В решающем матче за "золото" сборная Фиджи, которая ранее побеждала на Олимпийских играх в Рио-Де-Жанейро четыре года назад, обыграла команду Новой Зеландии со счетом 12:27 (12:19). В матче за третье место Аргентина оказалась сильнее Великобритании. Итоговый счет - 12:17 (5:12).

Таким образом, регбисты Фиджи стала двукратными чемпионами Олимпийских игр.

"Телеграф" напоминает, что медали в командных видах спорта начали разыгрывать еще вчера, 27 июля. В финальном поединке женская сборная Японии по софтболу одолела  американок со счетом 2:0 и выиграла "золото" на домашней Олимпиаде

"Телеграф" ведет текстовую трансляцию 5-го соревновательного дня, 28 июля, на Олимпийских играх. Кроме того, у нас на сайте можно ознакомиться со всеми медалистами Игр-2020.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 251

Все по теме:

Олимпийские игры, Олимпиада, Токио-2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Олимпиада, день 5-й: кто выиграл медали в плавании
02 Свитолина - в полуфинале Олимпиады: букмекеры оценили шансы украинки на успех
03 Олимпиада: онлайн-трансляция 5-го игрового дня
04 Свитолина пробилась в полуфинал Олимпийских игр
05 Олимпиада, день 5-й: в академической гребле разыграли 6 комплектов наград
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь