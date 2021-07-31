На Олимпиаде разыграли первые медали в парусном спорте

На Олимпийских играх в Токио состоялись первые медальные соревнования по парусному спорту. Первыми за "золото" сражались женщины в классе RS:X.

Об этом сообщает официальный сайт Игр-2020.

Победу одержала китаянка Лу Юньсю, второй результат показала Шарлин Пикон из Франции, а "бронзу" завоевала британка Эмма Уилсон.

Парусный спорт на Олимпиаде. Результаты соревнований у женщин в классе RS:X:

У мужчин в классе RS:X победу завоевал Киран Бадлу из Нидерландов, француз Тома Гояр стал вторым, а Би Кунь из Китая - третьим.

Парусный спорт на Олимпиаде. Результаты соревнований у мужчин в классе RS:X:

Отметим, золотая медаль Юньсю упрочила лидерство Китая в медальной зачете Олимпийских игр. На данный момент у Поднебесной 20 золотых, 12 серебряных и 12 бронзовых наград. У второй Японии на три "золота" меньше, а США - на четыре.

На Олимпиаде-2020 проходит 8-й соревновательный день, следить за которым можно у нас на сайте. Все медальные результаты Игр в Японии доступны в нашей онлайн-трансляции.