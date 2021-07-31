Олимпиада, день 8-й: кто выиграл медали в тяжелой атлетике

В субботу, 31 июля, на Олимпийских играх в Токио разыграют два комплекта наград у мужчин в тяжелой атлетике. Победу в весовой категории до 81 кг добыл китаец Лю Сяоцзюнь.

Об этом сообщает официальный сайт Игр.

Сяоцзюнь в двоеборье поднял 374 кг, установив олимпийские рекорды и в рывке (170 кг), и в толчке (204 кг). Китаец сумел опередить представителя Доминиканской Республики Сакарьяса Бонната Мичеля - 367 кг (163 кг + 204 кг), ставшего вторым. "Бронзу" завоевал итальянец Антонио Пиццолато - 365 кг (165 кг + 200 кг).

Тяжtлая атлетика. Олимпийские игры. Токио, Япония. Мужчины. До 81 кг

Добавим, что сегодня позднее состоятся соревнования по тяжелой атлетике у мужчин в весовой категории до 96 кг. Результаты будут доступны в этой статье.

Отметим, украинские тяжелоатлеты не выступают на Олимпиаде. С результатами прошлого соревновательного дня на олимпийском турнире по тяжелой атлетике можно ознакомиться у нас на сайте.

На Олимпиаде вовсю идет 8-й соревновательный день, за ходом которого можно следить у нас на сайте. Все медальные результаты Игр доступны в нашем онлайне.