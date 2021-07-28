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На Олимпиаде установлен мировой рекорд в тяжелой атлетике

На Олимпиаде установлен мировой рекорд в тяжелой атлетике
Обновлено 16:13 Сегодня Телеграф Фото: Twitter aniketmishra299

В среду, 28 июля, на Олимпиаде в Токио в тяжелой атлетике был разыгран лишь один комплект медалей. Победу в весовой категории до 73 кг среди мужчин завоевал китаец Чжиюн Ши, установивший сразу и олимпийский, и мировой рекорд.

Олимпиада-2020: медальный зачет Игр в Токио

Об этом сообщает официальный сайт Олимпиады-2020.

Чжиюн Ши установил олимпийские рекорды в рывке (166 кг) и толчке (198 кг), а сумме был побит и мировой рекорд (364 кг). Второе место занял Хулио Рубен Майора Пернья из Венесуэлы, а третье место досталось индонезийцу Рахмату Эрвину Абдулле.

Тяжелая атлетика. Олимпийские игры. Токио. Мужчины. До 73 кг

Отметим, украинские тяжелоатлеты не отобрались на Олимпиаду в Токио, а единственная представительница в тяжелой атлетике от Украины Камила Конотоп уже выступила. В дебютной Олимпиаде для себя 20-летняя Камила заняла пятое место.

Ранее "Телеграф" сообщал, что первый мировой рекорд на Олимпиаде в Токио был побит в плавании. Достижение пало в заплыве в женской эстафете 4х100 м вольным стилем.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Олимпийские игры, Олимпиада, Тяжелая атлетика, Токио-2020.
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