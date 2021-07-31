Стрелковый спорт на Олимпиаде: результаты 8-го игрового дня

В субботу, 31 июля, на Олимпиаде в Токио будут разыграны два комплекта наград в стрельбе. В частности, завершились соревнования по стендовой стрельбе в трапе среди смешанных команд.

Об этом сообщает официальный сайт Токио-2020.

Победу и золотые медали Олимпиады в стендовой стрельбе (трап) в миксте добыли испанцы Альберто Фернандес и Фатима Гальвес. В финале они одолели стрелков из Сан-Марино Джанмарко Берти и Алессандру Перильи со счетом 41:40.

В матче за "бронзу" американцы Брайан Барроуз и Мэделинн Энн Бернау победили словаков Зузану Регак-Стефечекову и Эрика Варгу в перестрелке 42:42 (3:2).

"Телеграф" напоминает, что ранее в стендовой стрельбе в трапе были разыграны медали в индивидуальных соревнованиях. Словачка Зузана Стефечекова выиграла "золото" у женщин, а у мужчин триумфовал чех Иржи Липтак.

Сегодня также разыграют медали среди женщин в стрельбе из трех позиций с 50 м.

На Олимпиаде в Токио в самом разгаре проходит восьмой игровой день. Со всеми медальными результатами Игр в Японии можно ознакомиться в нашем онлайне.