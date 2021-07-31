Скачать
Суббота, 31.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Олимпиада-2020
Олимпиада, день 8-й: кто выиграл медали в плавании
Олимпиада, день 8-й: кто выиграл медали в плавании
На Олимпиаде в Токио разыграли последнее "золото" в триатлоне
На Олимпиаде в Токио разыграли последнее "золото" в триатлоне
Китай упрочил лидерство в медальном зачете Олимпиады по итогам 7-го дня Игр
Китай упрочил лидерство в медальном зачете Олимпиады по итогам 7-го дня Игр
Олимпиада: онлайн-трансляция 8-го игрового дня
Олимпиада: онлайн-трансляция 8-го игрового дня

Стрелковый спорт на Олимпиаде: результаты 8-го игрового дня

Стрелковый спорт на Олимпиаде: результаты 8-го игрового дня
Обновлено 09:47 Сегодня Телеграф Фото: Twitter COE_es

В субботу, 31 июля, на Олимпиаде в Токио будут разыграны два комплекта наград в стрельбе. В частности, завершились соревнования по стендовой стрельбе в трапе среди смешанных команд.

Об этом сообщает официальный сайт Токио-2020.

Олимпиада-2020: медальный зачет Игр в Токио

Победу и золотые медали Олимпиады в стендовой стрельбе (трап) в миксте добыли испанцы Альберто Фернандес и Фатима Гальвес. В финале они одолели стрелков из Сан-Марино Джанмарко Берти и Алессандру Перильи со счетом 41:40.

В матче за "бронзу" американцы Брайан Барроуз и Мэделинн Энн Бернау победили словаков Зузану Регак-Стефечекову и Эрика Варгу в перестрелке 42:42 (3:2).

"Телеграф" напоминает, что ранее в стендовой стрельбе в трапе были разыграны медали в индивидуальных соревнованиях. Словачка Зузана Стефечекова выиграла "золото" у женщин, а у мужчин триумфовал чех Иржи Липтак.

Сегодня также разыграют медали среди женщин в стрельбе из трех позиций с 50 м.

На Олимпиаде в Токио в самом разгаре проходит восьмой игровой день. Со всеми медальными результатами Игр в Японии можно ознакомиться в нашем онлайне.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 108

Все по теме:

Олимпийские игры, Олимпиада, Стендовая стрельба, Токио-2020, Трап.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Олимпиада: онлайн-трансляция 8-го игрового дня
02 Олимпиада, день 8-й: кто выиграл медали в плавании
03 На Олимпиаде в Токио разыграли последнее "золото" в триатлоне
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь