На Олимпиаде в Токио установили два рекорда в стендовой стрельбе

В четверг, 29 июля, на Олимпийских играх в Токио в рамках шестого игрового дня соревновались спортсмены в стендовой стрельбе в трапе. В турнире у мужчин и женщин был побит олимпийский рекорд.

Об этом сообщает официальный сайт Токио-2020.

У женщин победу одержала словачка Зузана Стефечекова, которая с общим результатом 43 добыла не только "золото" Игр, но и установила олимпийский рекорд. Второй результат показала представительница США Кейл Браунинг, а "бронза" досталась стрелку из Сан-Марино Алессандре Перильи.

Стендовая стрельба в трапе. Результаты у женщин:

У мужчин победу в этой дисциплине одержал чех Иржи Липтак, который лишь по дополнительным показателям обошел своего соотечественника Давида Костелецки. "Бронза" досталась британцу Мэттью Коварду Холли. К слову, Липтак и Костелецки установили новый олимпийский рекорд в трапе среди мужчин - 43.

Стендовая стрельба в трапе. Результаты у мужчин:

Ранее "Телеграф" сообщал о результатах стрелков на Олимпиаде в стендовой стрельбе в ските.

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