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Стрелки разыграли медали в ските на Олимпиаде-2020

Стрелки разыграли медали в ските на Олимпиаде-2020
11:19 Сегодня Телеграф Фото: Twitter NBCOlympics

На Олимпийских играх в Токио (Япония) в третий медальный день соревновались стрелки в ските, при чем разыгрывались 2 комплекта наград у мужчин и женщин.

Олимпиада-2020: медальный зачет Игр в Токио

Победу в женском турнире одержала американка Эмбер Инглиш, которая сумела обойти итальянку Диану Бакозу и китаянку Вэй Мэн. При этом Эмбер установила олимпийский рекорд, набрав 56 очков. Бакоза, которая стала второй, набрала на один балл меньше.

Украинская спортсменка Ирина Маловичко не смогла пробиться в финал в стендовой стрельбе.

Стендовая стрельба - Скит . Результаты женского олимпийского турнира:

Стендовая стрельба - Скит . Результаты женского олимпийского турнира:

Победу у мужчин также с олимпийским рекордом завоевал Винсент Хенкок, второй результат показал датчанин Йеспер Хансен, а "бронза досталась" Абдулле Аль-Рашиди из Кувейта.

Напомним украинцы пока не выигрывали медали в стрельбе. Ранее Елена Костевич стала четвертой в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров, а у мужчин в этой же дисциплине Павел Коростылев также занял четвертое место.

На Играх-2020 проходит третий соревновательный день, за которым можно следить у нас на сайтеВсе результаты Олимпиады-2020 в Токио доступны в нашем онлайне.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Олимпийские игры, Олимпиада, Стендовая стрельба, Токио-2020, Скит.
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