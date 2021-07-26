Стрелки разыграли медали в ските на Олимпиаде-2020

На Олимпийских играх в Токио (Япония) в третий медальный день соревновались стрелки в ските, при чем разыгрывались 2 комплекта наград у мужчин и женщин.

Победу в женском турнире одержала американка Эмбер Инглиш, которая сумела обойти итальянку Диану Бакозу и китаянку Вэй Мэн. При этом Эмбер установила олимпийский рекорд, набрав 56 очков. Бакоза, которая стала второй, набрала на один балл меньше.

Украинская спортсменка Ирина Маловичко не смогла пробиться в финал в стендовой стрельбе.

Стендовая стрельба - Скит . Результаты женского олимпийского турнира:

Стендовая стрельба - Скит . Результаты женского олимпийского турнира:

Победу у мужчин также с олимпийским рекордом завоевал Винсент Хенкок, второй результат показал датчанин Йеспер Хансен, а "бронза досталась" Абдулле Аль-Рашиди из Кувейта.

Напомним украинцы пока не выигрывали медали в стрельбе. Ранее Елена Костевич стала четвертой в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров, а у мужчин в этой же дисциплине Павел Коростылев также занял четвертое место.

На Играх-2020 проходит третий соревновательный день, за которым можно следить у нас на сайте. Все результаты Олимпиады-2020 в Токио доступны в нашем онлайне.