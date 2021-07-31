На Олимпиаде в Токио разыграли последнее "золото" в триатлоне

В субботу, 31 июля, на Олимпийских играх в Токио разыграли последний комплект медалей в триатлоне.

Об этом сообщает официальный сайт Игр.

В восьмой игровой день Олимпиады разыграли "золото" в триатлоне в смешанной эстафете. Победу в этой дисциплине одержала сборная Великобритании (Джессика Лермонт, Джонатан Браунли, Джорджия Тейлор-Браун и Алекс Йи), "серебро" добыли представители США (Кэти Заферес, Кевин Макдауэлл, Тейлор Нибб и Морган Пирсон), а тройку лучших замкнули французы (Леони Перио, Дориан Конинкс, Кассандра Богран и Венсан Луи).

Результаты смешанной эстафеты в триатлоне на Олимпиаде в Токио:

"Телеграф" напоминает, что в индивидуальных соревнованиях в триатлоне у мужчин победу одержал норвежец Кристиан Блумменфель, а у женщин лучшей стала представительница Бермудских островов Флора Даффи.

Единственную представительницу Украины на Олимпиаде в триатлоне Юлию Елистратову не допустили до стартов из-за допингового скандала.

"Телеграф" ведет онлайн-трансляцию восьмого игрового дня на Олимпиаде. Все медальные результаты Игр доступны у нас на сайте.