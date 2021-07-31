Скачать
Суббота, 31.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Олимпиада-2020
Олимпиада, день 8-й: кто выиграл медали в плавании
Олимпиада, день 8-й: кто выиграл медали в плавании
Первое "золото" в легкой атлетике на Олимпиаде выиграл эфиоп
Первое "золото" в легкой атлетике на Олимпиаде выиграл эфиоп
Китай упрочил лидерство в медальном зачете Олимпиады по итогам 7-го дня Игр
Китай упрочил лидерство в медальном зачете Олимпиады по итогам 7-го дня Игр
Олимпиада: онлайн-трансляция 8-го игрового дня
Олимпиада: онлайн-трансляция 8-го игрового дня

На Олимпиаде в Токио разыграли последнее "золото" в триатлоне

На Олимпиаде в Токио разыграли последнее "золото" в триатлоне
07:04 Сегодня Телеграф Фото: Twitter BritTri

В субботу, 31 июля, на Олимпийских играх в Токио разыграли последний комплект медалей в триатлоне.

Об этом сообщает официальный сайт Игр.

Олимпиада-2020: медальный зачет Игр в Токио

В восьмой игровой день Олимпиады разыграли "золото" в триатлоне в смешанной эстафете. Победу в этой дисциплине одержала сборная Великобритании (Джессика Лермонт, Джонатан Браунли, Джорджия Тейлор-Браун и Алекс Йи), "серебро" добыли представители США (Кэти Заферес, Кевин Макдауэлл, Тейлор Нибб и Морган Пирсон), а тройку лучших замкнули французы (Леони Перио, Дориан Конинкс, Кассандра Богран и Венсан Луи).

Результаты смешанной эстафеты в триатлоне на Олимпиаде в Токио:

"Телеграф" напоминает, что в индивидуальных соревнованиях в триатлоне у мужчин победу одержал норвежец Кристиан Блумменфель, а у женщин лучшей стала представительница Бермудских островов Флора Даффи.

Единственную представительницу Украины на Олимпиаде в триатлоне Юлию Елистратову не допустили до стартов из-за допингового скандала.

"Телеграф" ведет онлайн-трансляцию восьмого игрового дня на Олимпиаде. Все медальные результаты Игр доступны у нас на сайте.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 234

Все по теме:

Триатлон.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Олимпиада: онлайн-трансляция 8-го игрового дня
02 Олимпиада, день 8-й: кто выиграл медали в плавании
03 На Олимпиаде в Токио разыграли последнее "золото" в триатлоне
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь