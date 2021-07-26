Победителю триатлона на Олимпиаде в Токио стало плохо после финиша

В понедельник, 26 июля, на Олимпийских играх в Токио был разыгран первый комплект медалей.

Первыми в борьбу в третий игровой день Олимпийских игр вступили триатлонисты-мужчины. Победу в олимпийском турнире завоевал норвежец Кристиан Блумменфель, который преодолел дистанцию за 1:45.04. "Серебро" выиграл британец Алекс Йи (1:45.15), а "бронза" досталась Хейдену Уайлду из Новой Зеландии (1:45.24).

Сразу после финиша Блумменфелю стало плохо. Спортсмена взяли под руки, довели до инвалидного кресла, а затем помогли скрыться от палящего солнца. К слову, Кристиан стал первым норвежским победителем Олимпиады в истории в этой дисциплине.

Результаты соревнований по триатлону у мужчин:

За ходом третьего соревновательного дня, 26 июля, на Олимпиаде в Токио можно следить у нас на сайте, а все медальные результаты Олимпийских игр доступны в нашей онлайн-трансляции.

Сборная Украины на Играх в Японии выиграла две медали. После субботнего успеха дзюдоистки Дарьи Билодид в воскресенье бронзовую медаль завоевал шпажист Игорь Рейзлин.