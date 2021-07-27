Триатлонистка из Бермудских островов выиграла первое "золото" для своей страны в истории Олимпиад

Во вторник, 27 июля, четвертый игровой день на Олимпиаде в Токио (Япония) открывали триатлонистки.

Победу в соревнованиях, которые проходили на арене "Одаиба Марине Парк", завоевала представительница Бермудских островов Флора Даффи. Спортсменка преодолела дистанцию за 1:55:36, опередив ближайшую конкурентку более чем на минуту. "Золото" Даффи стало первым в истории для Бермудских островов. На Олимпиаде-1976 боксер из Бермуд выигрывал "бронзу".

Отметим, второе место досталось британской спорстменке Джорджии Тейлор-Браун (+1.14), а "бронза" - американской атлетке Кэти Заферес (+1.27).

Результаты женского триатлона на Олимпиаде в Токио:

Напомним, украинская триатлонистка Юлия Елистратова накануне старта была отстранена от участия в соревнованиях из-за положительного теста на запрещенное вещество эритропоэтин. Ранее в Токио за медали боролись мужчины-триатлонисты. Добавим, что программа этого вида спорта завершится 31 июля микстом.

Следить за ходом четвертого игрового дня на Олимпиаде-2020 можно у нас на сайте. Главные новости Игр доступны у нас в онлайн-трансляции.