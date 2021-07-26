Украинскую триатлонистку отстранили от Олимпиады: что известно

Украинская триатлонистка Юлия Елистратова отстранена от участия в соревнованиях, в связи с чем не сможет выступить на Олимпиаде в Токио

Об этом 26 июля сообщает Национальный олимпийский комитет Украины со ссылкой на Всемирное агентство по тестированию (ІТА).

Отмечается, что причина, по которой отстранили украинку, держится в тайне.

"Согласно определенным процедурам до завершения рассмотрения дела любая информация является конфиденциальной", - говорится в сообщении.

Юлия Елистратова родилась в 1988 году в Овруче, ей 33 года, некоторое время она выступала под фамилией Сапунова (пока была в первом браке). Спортсменка дважды участвовала в Олимпиаде - в 2008 и 2012 году, но в первый раз заняла 24-е место, а во второй даже не финишировала.

Соревнования по женскому триатлону пройдут в Токио 27 июля, и без Елистратовой там поучаствуют 56 спортсменок.

Как сообщал "Телеграф", на данный момент всего два украинских спортсмена принесли Украине медали на Олимпиаде в Токио - это дзюдоистка Дарья Билодид и фехтовальщик Игорь Рейзлин.