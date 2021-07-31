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Турок Газоз сенсационно взял "золото" в стрельбе из лука

Турок Газоз сенсационно взял "золото" в стрельбе из лука
Обновлено 11:59 Сегодня Телеграф Фото: Twitter worldarchery

В субботу, 31 июля, на Олимпийских играх в Токио завершились соревнования по стрельбе из лука. Последний комплект наград в этой дисциплине разыграли мужчины.

Об этом сообщает официальный сайт Олимпиада-2020. 

Олимпиада-2020: медальный зачет Игр в Токио

Победу в олимпийском индивидуальном турнире лучников сенсационно завоевал представитель Турции Мете Газоз. В финале турок одолел итальянца Мауро Несполи со счетом 6:4. В матче за "бронзу" японец Такахару Фурукава обыграл представителя Китайского Тайбэя Дана Чжичжуня со счетом 7:3.

Таким образом, только в этой дисциплине Южная Корея не взяла "золото" в стрельбе из лука. Ранее южнокорейские спортсмены побеждали на соревнованиях в миксте, а также в командных первенствах у мужчин и у женщин. Кроме того, лучница Ан Сан выиграла "золото" в индивидуальных соревнованиях женщин.

На Олимпиаде-2020 в Токио проходит восьмой соревновательный день, за результатами которого можно следить на сайте "Телеграф"Все медальные результаты ОИ доступны у нас на сайте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Олимпийские игры, Олимпиада, Стрельба из лука, Токио-2020.
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