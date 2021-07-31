Олимпиада: онлайн-трансляция 9-го игрового дня

В воскресенье, 1 августа, на Олимпиаде в Токио пройдет девятый соревновательный день, в рамках которого будет разыграно 27 комплектов медалей в 12 видах спорта.

Полное расписание Игр за 1 августа доступно на официальном сайте Олимпиады-2020 (разница во времени между Киевом и Токио - шесть часов).

В воскресенье украинские любители спорта смогут поболеть за массу наших спортсменов, правда, большинство из которых пока не будут принимать участие в медальных соревнованиях. Основное медальные надежды связывают с пловцом Михаилом Романчуком, который поборется за "золото" на дистанции 1500 м вольным стилем. Кроме того, за медали поборется тяжелоатлетка Ирина Деха в весовой категории до 76 кг.

Расписание и результаты украинцев на Олимпиаде-2020 за 1 августа (время киевское):

2:30 Пулевая стрельба. Мужчины. Пистолет, 25 м, 1-й день квалификации. Павел Коростылев

3:10 Легкая атлетика. Женщины. Метание молота, квалификация. Ирина Новожилова, Ирина Климец

3:40 Легкая атлетика. Женщины. 3000 м с/п, квалификация. Наталья Стребкова

3:50 Легкая атлетика. Женщины. Прыжки в длину, квалификация. Марина Бех-Романчук

4:44 Плавание. Мужчины. 1500 м, финал. Михаил Романчук, Сергей Фролов

После 5:20 Греко-римская борьба. Мужчины. До 60 кг, 1/8 финала. Ленур Темиров – Эльмурат Тасмурадов (Узбекистан)

6:18 Бокс. Мужчины. До 75 кг, 1/4 финала. Александр Хижняк - Эури Седено Мартинес (Доминиканская республика)

После 6:20 Вольная борьба. Женщины. До 76 кг, 1/8 финала. Алла Белинская – Цянь Чжоу (Китай)

13:50 Тяжелая атлетика. Женщины. До 76 кг. Ирина Деха

Расписание и результаты медальных соревнований 1 августа на Олимпиаде в Токио:

1:30 – 10:00. Гольф. Личное первенство, мужчины

3:00. Легкая атлетика. Женщины - ядро

4:30 – 6:25. Плавание. Мужчины – 50 м в/с, 1500 м в/с, 4х100 комплекс. Женщины – 50 м в/с, 4х100 комплекс

4:10 – 6:45. Велоспорт, ВМХ. Фристайл. Мужчины, женщины

6:00 – 14:00. Теннис. Мужчины, одиночный финал. Женщины, парный финал. Смешанный парный финал

6:00 – 12:00. Парусный спорт. Медальные гонки в Laser – мужчины и женщины

9:00 – 10:30. Прыжки в воду. Женщины, 3 м, индивидуальные прыжки

11:00 – 14:00. Спортивная гимнастика. Мужчины – вольные упражнения, конь. Женщины – опорный прыжок, брусья

12:30 – 15:20. Фехтование. Мужская рапира, команда

13:00. Легкая атлетика. Мужчины - 100 м, высота. Женщины - тройной прыжок

13:50 – 16:00. Тяжелая атлетика. Женщины – 76 кг

14:30 – 17:00. Бадминтон. Одиночки, женщины

С результатами прошлого игрового дня, 31 июля, на Олимпиаде в Токио можно ознакомиться у нас на сайте. Все медальные результаты Игр доступны в онлайне от "Телеграф".