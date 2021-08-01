Легкая атлетика на Олимпиаде: результаты 9-го игрового дня

В воскресенье, 1 августа, на Олимпийских играх в Токио прошли медальные соревнования по легкой атлетике. Всего будет разыграно четыре комплекта наград. В утренней сессии в Японии за "золото" сражались толкательницы ядра.

Об этом сообщает официальный сайт Игр.

"Королева спорта" - легкая атлетика стартовала 1 августа соревнованиями по толканию ядра среди женщин. Победу на олимпийском турнире в этой дисциплине одержала китаянка Гун Лицзяо, "серебро" досталось американке Рейвен Саундерс, а "бронза" - новозеландке Валери Адамс.

Результаты соревнований по толканию ядра среди женщин:

Добавим, что легкоатлетические соревнования 1 августа в Токио продолжаться в вечерней сессии. Сегодня разыграют медали прыгуны в высоту, женщины в тройном прыжке, а также мужчины в беге на 100 метров. Все результаты будут доступны в этой статье.

Ранее "Телеграф" сообщал о медальных результатах легкоатлетических соревнований на Играх за 31 июля.

"Телеграф" ведет онлайн-трансляцию 9-го игрового дня на Олимпиаде в Токио, где доступны результаты украинцев и не только. Все победители Олимпиады доступны у нас на сайте.