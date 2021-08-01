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Спортивная гимнастика на Олимпиаде: кто выиграл медали в 9-й день Игр

Спортивная гимнастика на Олимпиаде: кто выиграл медали в 9-й день Игр
Обновлено 13:38 Сегодня Телеграф Фото: Twitter BestOBPlayers

В воскресенье, 1 августа, на Олимпиаде в Токио проходят соревнования гимнастов в индивидуальных дисциплинах. Уже разыграли три комплекта наград из четырех, запланированных на сегодня.

Об этом сообщает официальный сайт Игр.

Олимпиада-2020: медальный зачет Игр в Токио

В женском опорном прыжке победу одержала бразильянка Ребека Андраде, которая превзошла американку Микейлу Скиннер, ставшей в итоге второй, а также бронзовую призершу Игр Со Чон Е из Южной Кореи.

Спортивная гимнастика. Олимпиада. Токио. Опорный прыжок. Женщины

Золотую медаль в вольных упражнениях завоевал израильтянин Артем Долгопят, "серебро" на счету испанца Райдерлея Сапаты, "бронза" досталась представителю Китайской Народной Республики Жотэну Сяо.

Спортивная гимнастика. Олимпиада. Токио. Вольные упражнения. Мужчины

Завершились мужские соревнования по спортивной гимнастике на коне. "Золото" в этой дисциплине завоевал британец Макс Уитлок, "серебро" выиграл представитель Китайского Тайбэя Чи Кай Ли, а "бронзу" - Кадзума Кая из Японии. 

Спортивная гимнастика. Олимпиада. Токио. Конь. Мужчины

Кроме того, сегодня позднее разыграют комплект наград у женщин в упражнениях на брусьях. Результаты появятся здесь позднее.

Завтра, 2 августа, в спортивной гимнастике будет разыграно 3 комплекта наград.

"Телеграф" ведет онлайн-трансляцию 9-го соревновательного дня на играх в Токио. Кроме того, у нас на сайте доступны все медальные результаты Олимпийских игр в Японии.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Олимпийские игры, Олимпиада, Спортивная гимнастика, Токио-2020.
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