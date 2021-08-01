Олимпиада, день 9-й: кто выиграл медали в плавании

В воскресенье, 1 августа, на Играх в Токио завершился олимпийский турнир по плаванию. В последний соревновательный день в этой дисциплине были разыграна пять комплектов наград.

Об этом сообщает официальный сайт Олимпийских игр.

Американец Кейлеб Дрессел стал лучшим на дистанции 50 м вольным стилем, установив новый олимпийский рекорд в этой дисциплине - 21.07. Второе место занял француз Флоран Маноду, а третья позиция досталась бразильцу Бруно Фратусу.

Австралийка Эмма Маккеон завоевала "золото" на дистанции 50 м вольным стилем, "серебро" выиграла Сара Шестрем из Швеции, а "бронзой" довольствовалась Пернилле Блуме из Дании.

На дистанции 1500 метров вольным стилем победу одержал Роберт Финке из США, "серебро" выиграл украинец Михаил Романчук, а "бронза" досталась Флориану Велльброку из Германии.

В женской комбинированной эстафете 4х100 м победу завоевали австралийки. Следом за ними пришли американки и канадки.

В мужской комбинированной эстафете 4х100 м победу с мировым рекордом одержали американцы, "серебро" добыли британцы, а третье место досталось итальянцам.

За ходом 9-го соревновательного дня можно следить в онлайне от "Телеграф".