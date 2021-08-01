На Олимпиаде в Токио разыграли "золото" в гольфе

В воскресенье, 1 августа, на Олимпиаде в Токио разыграли один комплект медалей в гольфе. В Сайтаме за медали сражались мужчины.

Об этом сообщает официальный сайт летних Игр.

Победу среди мужчин одержал американский гольфист Ксандер Шоффель. Второе место занял словак Рори Саббатини. А вот битва за "бронзу" разгорелась нешуточная. В данные минуты сразу семь гольфистов, набравших одинаковое число очков, разыгрывают между собой третье место в дополнительном раунде.

Примечательно, что соревнования по гольфу на Олимпиадах проводилось только в 1900, 1904 и 2016 годах. Программа гольфа на Играх завершится 7 августа, когда за медали сразятся женщины.

"Телеграф" напоминает, что во время 9-го соревновательного дня на летней Олимпиаде дебютировал новый вид спорта - BMX фристайл.

"Телеграф" ведет текстовую онлайн-трансляцию 9-го соревновательного дня на Играх в Токио, где доступны все результаты украинцев, а также имена всех победителей Олимпиады. Кроме того, у нас на сайте доступны все медальные результаты Олимпийских игр.