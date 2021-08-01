На Олимпиаде дебютировал новый вид спорта: результаты BMX фристайла

В воскресенье, 1 августа, на Олимпийских играх в Токио дебютировала первая велосипедная дисциплина, где результат формируется на основе судейских оценок - BMX фристайл.

Об этом сообщает официальный сайт Токио-2020.

В девятый игровой день Игр в этом виде спорта разыграли два комплекта наград среди женщин и мужчин.

У женщин победу одержала Шарлотта Уортингтон из Великобритании, американка Ханна Робертс стала второй, а "бронзу" добыла Никита Дюкарроз из Швейцарии.

Результаты BMX фристайла у женщин:

У мужчин триумфовал австралиец Логан Мартин, "серебро" выиграл Даниэль Дерс из Венесуэлы, а Деклан Брукс из Великобритании стал третьим.

Результаты BMX фристайла у мужчин:

Отметим, ранее BMX-еры сражались в обычных заездах. У мужчин победу одержал нидерландский велосипедист Ник Кимман, а у женщин "золото" завоевала Бетани Шривер.

Соревнования по BMX на Олимпиаде в Токио завершились. Следующей велодисциплиной на Играх станет трековый велоспорт, который стартует уже завтра, 2 августа.

Со всеми медальными результатами Игр в Токио можно ознакомиться в онлайн-трансляции от "Телеграф".