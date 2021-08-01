Китай взял очередное "золото" в прыжках в воду

В воскресенье, 1 августа, на Олимпийских играх в Токио состоялись соревнования по прыжкам в воду с трехметрового трамплина среди женщин.

Об этом сообщает официальный сайт Игр.

В ходе девятого соревновательного дня на Олимпиаде разыграли один комплект медалей среди прыгунов в воду. Победу у женщин в прыжках с трехметрового трамплина одержала китаянка Тинмао Ши, "серебро" выиграла ее соотечественника Хань Ван, а "бронза" досталась американке Кристе Палмер.

Результаты прыжков в воду среди женщин с 3-метрового трамплина на Олимпиаде в Токио:

Отметим, украинки Анна Письменская и Виктория Кесарь не сумели выйти в финал в этой дисциплине.

"Телеграф" напоминает, что прыжки в воду являются коронной дисциплиной у китайских атлетов. Ранее на Олимпиаде китайцы упустили "золото" в этом виде спорта только в синхронных прыжках в воду с 10-метровой платформы, где сенсационно триумфовали британцы Томас Дейли и Мэттью Ли.

На Олимпийских играх проходит девятый соревновательный день, с результатами которого можно ознакомиться в нашем онлайне. Все медальные результаты Игр доступны по ссылке.