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Китай взял очередное "золото" в прыжках в воду

Китай взял очередное "золото" в прыжках в воду
11:29 Сегодня Телеграф Фото: Twitter motokorich

В воскресенье, 1 августа, на Олимпийских играх в Токио состоялись соревнования по прыжкам в воду с трехметрового трамплина среди женщин.

Об этом сообщает официальный сайт Игр.

Олимпиада-2020: медальный зачет Игр в Токио

В ходе девятого соревновательного дня на Олимпиаде разыграли один комплект медалей среди прыгунов в воду. Победу у женщин в прыжках с трехметрового трамплина одержала китаянка Тинмао Ши, "серебро" выиграла ее соотечественника Хань Ван, а "бронза" досталась американке Кристе Палмер.

Результаты прыжков в воду среди женщин с 3-метрового трамплина на Олимпиаде в Токио:

Отметим, украинки Анна Письменская и Виктория Кесарь не сумели выйти в финал в этой дисциплине.

"Телеграф" напоминает, что прыжки в воду являются коронной дисциплиной у китайских атлетов. Ранее на Олимпиаде китайцы упустили "золото" в этом виде спорта только в синхронных прыжках в воду с 10-метровой платформы, где сенсационно триумфовали британцы Томас Дейли и Мэттью Ли.

На Олимпийских играх проходит девятый соревновательный день, с результатами которого можно ознакомиться в нашем онлайне. Все медальные результаты Игр доступны по ссылке.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Олимпийские игры, Прыжки в воду, Олимпиада, Токио-2020.
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