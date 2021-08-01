Скачать
Воскресенье, 01.08.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Олимпиада-2020
На Олимпиаде в Токио разыграли "золото" в гольфе
На Олимпиаде в Токио разыграли "золото" в гольфе
Теннис на Олимпиаде в Токио: кто выиграл медали в 9-й день Игр
Теннис на Олимпиаде в Токио: кто выиграл медали в 9-й день Игр
Спортивная гимнастика на Олимпиаде: кто выиграл медали в 9-й день Игр
Спортивная гимнастика на Олимпиаде: кто выиграл медали в 9-й день Игр
Украинская тяжелоатлетка Деха не сумела зацепиться за медаль на Олимпиаде
Украинская тяжелоатлетка Деха не сумела зацепиться за медаль на Олимпиаде

Французы разгромили россиян в финале командного турнира рапиристов

Французы разгромили россиян в финале командного турнира рапиристов
Обновлено 16:05 Сегодня Телеграф Фото: Twitter FIE_fencing

В воскресенье, 1 августа, на Олимпиаде в Токио завершилось выступление фехтовальщиков. В последний соревновательный день в этой дисциплине состоялся мужской командный турнир в рапире.

Об этом сообщает официальный сайт летней Олимпиады.

Олимпиада-2020: медальный зачет Игр в Токио

Победу в командном турнире рапиристов добыли французы, которые в финале командного турнира одолели представителей олимпийского комитета России (ОКР). Встреча завершилась разгромом со счетом 45-28.

В поединке за третье место американские фехтовальщики одолели команду Японии со счетом 45:31.

"Телеграф" напоминает, что в предыдущий соревновательный день, 31 июля, сборная ОКР взяла "золото" в турнире саблисток. Отметим, в фехтовании на шпагах в индивидуальном турнире мужчин "бронзу" завоевал украинец Игорь Рейзлин, который добыл свою первую медаль в 37 лет. К сожалению, украинцы провалились в командной шпаге, заняв лишь шестое место.

"Телеграф" ведет текстовую онлайн-трансляцию 9-го соревновательного дня на Олимпиаде. Кроме того, у нас на сайте доступны все медальные результаты Игр в Японии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 138

Все по теме:

Олимпийские игры, Олимпиада, Фехтование, Рапира, Токио-2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Олимпиада, день 9-й: кто выиграл медали в плавании
02 Украинский пловец Романчук выиграл "серебро" на Олимпиаде в Токио
03 Яремчук и Зозуля нашли себе новые клубы в Европе: что известно на данный момент
04 Олимпиада: онлайн-трансляция 9-го игрового дня
05 Украинец Хижняк гарантировал медаль на Олимпиаде
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь