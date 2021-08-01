Французы разгромили россиян в финале командного турнира рапиристов

В воскресенье, 1 августа, на Олимпиаде в Токио завершилось выступление фехтовальщиков. В последний соревновательный день в этой дисциплине состоялся мужской командный турнир в рапире.

Об этом сообщает официальный сайт летней Олимпиады.

Победу в командном турнире рапиристов добыли французы, которые в финале командного турнира одолели представителей олимпийского комитета России (ОКР). Встреча завершилась разгромом со счетом 45-28.

В поединке за третье место американские фехтовальщики одолели команду Японии со счетом 45:31.

"Телеграф" напоминает, что в предыдущий соревновательный день, 31 июля, сборная ОКР взяла "золото" в турнире саблисток. Отметим, в фехтовании на шпагах в индивидуальном турнире мужчин "бронзу" завоевал украинец Игорь Рейзлин, который добыл свою первую медаль в 37 лет. К сожалению, украинцы провалились в командной шпаге, заняв лишь шестое место.

"Телеграф" ведет текстовую онлайн-трансляцию 9-го соревновательного дня на Олимпиаде. Кроме того, у нас на сайте доступны все медальные результаты Игр в Японии.