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Теннис на Олимпиаде в Токио: кто выиграл медали в 9-й день Игр

Теннис на Олимпиаде в Токио: кто выиграл медали в 9-й день Игр
Обновлено 12:16 Сегодня Телеграф Фото: Twitter ITFTennis

В воскресенье, 1 августа, на Олимпийских играх в Токио разыграют последние медали в теннисе. Спортсмены будут сражаться за три "золота". В частности, на олимпийском теннисном турнире уже состоялся первый финальный матч в женском парном разряде.

Об этом сообщает официальный сайт Игр.

Олимпиада-2020: медальный зачет Игр в Токио

В решающем матче женских дуэтов "золото" добыли представительницы Чехии Барбора Крейчикова и Катержина Синякова, которые в финальном поединке  переиграли швейцарок Белинду Бенчич и Викторию Голубич.

Кроме того, сегодня разыграют "золото" в смешанных парах, а также в мужском одиночном разряде. Все результаты будут доступны здесь позднее.

"Телеграф" напоминает, что 31 июля на Олимпиаде в Токио в теннисе был разыгран один комплект медалей. В женском одиночном разряде победу одержала швейцарка Белинда Бенчин, а "бронзу" в этой дисциплине завоевала украинка Элина Свитолина, которая в сумасшедшей игре оказалась сильнее Елены Рыбакиной из Казахстана.

"Телеграф" ведет онлайн-трансляцию 9-го игрового дня, в рамках которого Украина уже добыла одну медаль. Все медальные результаты Олимпийских игр доступны у нас на сайте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Олимпийские игры, Олимпиада, Токио-2020, Барбора Крейчикова, Катержина Синякова.
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