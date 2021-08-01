Теннис на Олимпиаде в Токио: кто выиграл медали в 9-й день Игр

В воскресенье, 1 августа, на Олимпийских играх в Токио разыграют последние медали в теннисе. Спортсмены будут сражаться за три "золота". В частности, на олимпийском теннисном турнире уже состоялся первый финальный матч в женском парном разряде.

Об этом сообщает официальный сайт Игр.

В решающем матче женских дуэтов "золото" добыли представительницы Чехии Барбора Крейчикова и Катержина Синякова, которые в финальном поединке переиграли швейцарок Белинду Бенчич и Викторию Голубич.

Кроме того, сегодня разыграют "золото" в смешанных парах, а также в мужском одиночном разряде. Все результаты будут доступны здесь позднее.

"Телеграф" напоминает, что 31 июля на Олимпиаде в Токио в теннисе был разыгран один комплект медалей. В женском одиночном разряде победу одержала швейцарка Белинда Бенчин, а "бронзу" в этой дисциплине завоевала украинка Элина Свитолина, которая в сумасшедшей игре оказалась сильнее Елены Рыбакиной из Казахстана.

"Телеграф" ведет онлайн-трансляцию 9-го игрового дня, в рамках которого Украина уже добыла одну медаль. Все медальные результаты Олимпийских игр доступны у нас на сайте.