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Украинская тяжелоатлетка Деха не сумела зацепиться за медаль на Олимпиаде

Украинская тяжелоатлетка Деха не сумела зацепиться за медаль на Олимпиаде
15:41 Сегодня Телеграф Фото: НОК Украины

В воскресенье, 1 августа, на Олимпийских играх в Токио разыграли один комплект наград в тяжелой атлетике. Украинка Ирина Деха завершила соревнования без результата.

Об этом сообщает официальный сайт Олимпиады-2020.

Олимпиада-2020: медальный зачет Игр в Токио

Победу одержала представительница Эквадора Нейси Патрисиа Дахомес Баррера (263 кг). Второе место заняла американка Кэтрин Най (249 кг), а третья позиция досталась мексиканке Ареми Фуэнтес Савалае (245 кг).

 Деха показала второй результат в рывке (113 кг), а в толчке Ирина не сумела с трех попыток поднять вес 131 кг и завершила выступление с "нулем". 

"Телеграф" напоминает, что в тяжелой атлетике от Украины на Олимпиаде в Токио были представлены всего два спортсмена - Камила Конотоп (до 55 кг) и Ирина Деха. Конотоп уже выступила на Олимпиаде и заняла 5-е место в своей весовой категории.

На счету олимпийской сборной Украины 5 бронзовых наград и одно "серебро". Ранее в весовой категории до 48 кг на олимпийском турнире по дзюдо третье место заняла Дарья Билодидфехтовальщик  Игорь Рейзлин выиграл "бронзу" в индивидуальной шпаге, третье место завоевали стрелки из пневматического пистолета с 10 метров Елена Костевич и Олег Омельчук в миксте, еще одна "бронза" на счету теннисистки Элины Свитолиной в индивидуальном первенстве среди женщин. Пловец Михаил Романчук стал мультимедалистом в Японии, завоевав "серебро" на дистанции 1500 метров вольным стилем и "бронзу" на 800-метровке вольным стилем.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Олимпийские игры, Олимпиада, Тяжелая атлетика, Токио-2020.
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