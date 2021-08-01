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Первое "серебро" Украины и безумие в легкой атлетике: итоги 9-го дня Игр

Первое "серебро" Украины и безумие в легкой атлетике: итоги 9-го дня Игр
Обновлено 17:32 Сегодня Телеграф Фото: НОК Украины

В воскресенье, 1 августа, на Олимпиаде-2020 в Токио завершился девятый соревновательный день, в рамках которого разыграли 25 комплектов медалей, в том числе 26 золотых наград. Украина пополнила свою копилку наград первым "серебром". "Телеграф" подводит итоги 9-го соревновательного дня.

Олимпиада-2020: медальный зачет Игр в Токио

Украинский пловец Михаил Романчук после своей "бронзы" на 800-метровке вольным стилем завоевал 1 августа еще и "серебро" на дистанции 1500 м в/c. Этот успех немного поднял нашу команду в медальном зачете Игр. Теперь "Желто-синие" занимают 56-е место. В шаге от медали остановился украинский борец греко-римского стиля Ленур Темиров, который добрался до полуфинала, где со счетом 1:5 уступил японцу Кэнъитиро Фумите. Теперь украинец сразится за "бронзу". Главная украинская олимпийская надежда, боксер Александр Хижняк гарантировал себе медаль на Олимпиаде, добравшись до полуфинала в весовой категории до 75 кг.

В медальном зачете в верху таблицы произошли некоторые перестановки. США обошли Японию и теперь занимают второе место, набрав 20 золотых наград. С 24 наградами высшей пробы лидирует Китай. Кроме того, команда Австралии обогнала олимпийский комитет России.

Медальный зачет Олимпиады-2020 по итогам 9-го соревновательного дня (топ-10):

Отметим, в легкой атлетике 1 августа произошли невероятные события. Во-первых в секторе тройных прыжков был побит "вечный" рекорд украинки. Юлимар Рохас из Венесуэлы побила достижение украинки Инессы Кравец (15,50 м), которое было установлено в далеком 1995 году. Во-вторых, в беге на 100 метров у мужчин победил европеец - итальянец Ламонт Марсель Джейкобс. Кроме того, в прыжках в высоту "золото" дали сразу двум спортсменам - катарцу Мутазу Эссе Баршиу и Джанмарко Тамбери из Италии.

Добавим, последним медальным соревнованием 9-го игрового дня стал бадминтон, где разыграли медали в женском одиночном разряде. Победу в олимпийском турнире одержала китайская бадминтонистка Ю Фэй Чэнь, которая в финале переиграла представительницу Китайского Тайбэя Цзуин Тай - 2:1 (21:18, 19:21, 21:18). "Бронзу" в этой дисциплине завоевала Пусарла Венката Синдху из Индии.

Со всеми медальными результатами Игр в Токио можно ознакомиться в нашем онлайне.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Олимпийские игры, Олимпиада, Токио-2020.
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