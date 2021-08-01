Украинец Хижняк гарантировал медаль на Олимпиаде

Украинский боксер Александр Хижняк гарантировал себе медаль на Олимпийских играх в Токио, пробившись в полуфинал олимпийского турнира по боксу.

Об этом сообщает официальный сайт Игр.

В четвертьфинале олимпийского турнира в весовой категории до 75 кг украинец одолел представителя Доминиканской республики Эури Седено Мартинеса. По итогам трех раундов большинство судей отдали победу 25-летнему Хижняку. Итоговый счет - 4:1.

Выход в полуфинал олимпийского турнира обеспечил Александру как минимум "бронзу", ведь на Олимпиаде не проводятся поединки за "бронзу", и проигравшие в полуфинале бойцы станут бронзовыми призерами Игр.

Однако не стоит забывать, что Хижняк - главный фаворит за "золото" в Токио. Александр является чемпионом мира в любителях, а также чемпионом Европы и победителем Европейских игр. В 1/2 финала Олимпиады-2020 украинец сразится с филиппинцем Эумиром Марсиалем, который в четвертьфинале нокаутировал армянина Армана Дарчиняна. Полуфинальный бой Хижняка запланирован на 5-е августа, а финал в этой весовой категории - на 7 августа.

За ходом 9-го игрового дня на Олимпиаде можно следить в нашем онлайне.